Смартфон Samsung Galaxy A70S получит камеру на 64 Мп

Сетевые источники поделились первыми подробностями о смартфоне среднего уровня Galaxy A70S, который обещает стать улучшенной версией представленного в апреле Galaxy A70. Если верить источникам, аппарат первым на рынке получит 64 Мп камеру. Речь идет о представленном недавно датчике изображения Samsung ISOCELL Bright GW1. Дебют Samsung Galaxy A70S ожидается во второй половине этого года.

Что до Galaxy A70, то он оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем формата Infinity-U с разрешением 1080:2400 пикселей, тройной тыльной камерой с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, чипсетом Snapdragon 670, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD объёмом до 512 ГБ, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI.