Смартфон Samsung Galaxy A70s представлен официально

2019-09-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A70s; [16]
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A70s, которая во многом похожа на свежий бестселлер Redmi Note 8 Pro. Новинку оснастили тройной основной камерой с 64-Мп главным датчиком ISOCELL GW1 Bright, как в Redmi Note 8 Pro, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 5 Мп модулем с апертурой f/2,2, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой на 32 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и отдельным слотом для карт памяти. Samsung Galaxy A70s появится в продаже 28 сентября по цене в 412 и 440 долларов в зависимости от версии.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A70s
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