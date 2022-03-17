Смартфон Samsung Galaxy A73 получил 108-Мп камеру

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Galaxy A73 5G, которая появится в продаже 22 апреля. При этом, цена устройства пока держится в секрете.

Новинку оснастили производительным и энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 5 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт (адаптера питания в комплекте нет), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, размерами 163,7:76,1:7,6 мм и массой 181 грамм. В качестве операционной системы здесь используется Android 12 с прошивкой One UI 4.1. А вот 3,5-мм разъема смартфон лишился.