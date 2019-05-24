Смартфон Samsung Galaxy A8s обновили до Android 9 Pie

Компания Samsung выпустила обновление Android Pie для Samsung Galaxy A8s, который является первым смартфоном корейского гиганта с вырезом в углу экрана для фронтальной камеры. Итак, Android 9 Pie с оболочкой One UI привнесет новую систему навигации на базе жестов, оптимизированное энергосбережение, обновленные иконки, системные звуки и апрельский патч безопасности операционной системы Android.

Напомним, что Samsung Galaxy A8s оснащается 6,4-дюймовым Infinity-O-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой на 24 Мп, 10 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 710, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3300 мАч.