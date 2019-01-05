Смартфон Samsung Galaxy A8s выходит на глобальный рынок

Несколько дней назад в продаже появился первый смартфон Samsung с врезанной в активную область дисплея фронтальной камерой – Samsung Galaxy A8s. Однако аппарат пока продается только в Китае, но выход в мировой рынок уже не за горами. Об этом свидетельствует появление в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) и организации WiFi Alliance. Напомним, что в Китае смартфон оценен в 420 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти.

Samsung Galaxy A8s оснащается 6,4-дюймовым Infinity-O-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой на 24 Мп, 10 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 710, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3300 мАч.