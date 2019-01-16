Смартфон Samsung Galaxy A90 получит 128 ГБ флэш-памяти

Недавно стало известно о том, что в обновленную линейку смартфонов Samsung Galaxy A войдут три модели: Galaxy A50, A70 и A90. Устройства получат встроенные под экран сканеры отпечатков пальцев. Сегодня стали известны подробности о старшей модели A90. По словам источника, она выйдет как минимум в трёх расцветках: чёрной, золотой и серебристой. Также одна из версий смартфона получит 128 ГБ флэш-памяти. Столько же встроенной памяти прочат и Galaxy S10E, который ранее проходил в утечках под названием Galaxy S10 Lite.