Смартфон Samsung Galaxy A90 получит зарядку на 45 Вт

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что топовый смартфон Samsung Galaxy Note10 Pro получит поддержку функции быстрой зарядки мощностью 45 Вт. При этом аппарат будет комплектоваться адаптером питания мощностью лишь 25 Вт. Пока такую быструю зарядку из всех смартфонов Samsung поддерживает лишь Galaxy S10 5G. Сегодня журналист Макс Вайнбах из портала Developers заявил, что инсайдеры ошибаются. По данным его источника, Samsung Galaxy Note10 Pro получит быструю зарядку мощностью 25 Вт. По этой причие в комплекте будет соответствующий блок питания. А вот Samsung Galaxy A90 сможет похвастаться поддержкой 45-ваттной зарядки. Когда смартфон будет анонсирован, пока не сообщается.