Смартфон Samsung Galaxy F14 оценен в 107 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy F14, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 107 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, модулем 4G LTE, адаптерами беспроводной связи WiFi 5 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной фирменной прошивкой OneUI 6.1 на основе ОС Android 14 с двумя номерными обновлениями в будущем.