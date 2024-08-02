Смартфон Samsung Galaxy F14 оценен в 107 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy F14, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 107 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, модулем 4G LTE, адаптерами беспроводной связи WiFi 5 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной фирменной прошивкой OneUI 6.1 на основе ОС Android 14 с двумя номерными обновлениями в будущем.

Складной смартфон Moto Razr 50 Ultra оценен в 785 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Moto Razr 50 Ultra, которая оценена н…
Red Magic 9S Pro получит разогнанную SoC Snapdragon 8 Gen 3 …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения об игровом смартфоне Red Magic 9S Pro, о…
Смартфон Tecno Pova 6 Neo вышел в России …
Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo, которые были представлены ок…
Складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra показали на фото …
В сети появились первые фотографии складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra, который еще не был предста…
TSMC повышает цену на свою продукцию…
Компания TSMC, лидер мирового рынка производства полупроводниковой продукции, по информации крупных издан…
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170…
Не так давно в России была представлена линейка кнопочных мобильных телефонов под брендом Xenium. Сегодня…
HMD представила флагманский Skyline…
Сегодня компания HMD официально представила Skyline — самый мощный смартфон под собственным брендом (ране…
Vivo S19 и S19 Pro показали на пресс-рендерах…
Компания Vivo опубликовала новые качественные изображения смартфонов Vivo S19 и S19 Pro, официальный рели…
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor