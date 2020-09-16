Смартфон Samsung Galaxy F41 получит квадрокамеру

Недавно стало известно о том, что компания Samsung готовит к выходу новое семейство смартфонов Galaxy F, в которое войдут модели стоимостью от 200 до 275 долларов. Сегодня в базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о модели с кодовым названием SM-F415F, которая выйдет на рынок как Galaxy F41. Согласно бенчмарку, аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10. Также слухи прочат смартфону тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп и как минимум три расцветки: черную, синюю и зелёную. Официальный анонс устройства ожидается в конце сентября-начале октября.