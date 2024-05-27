Смартфон Samsung Galaxy F55 представлен официально

Компания Samsung представила смартфон Galaxy F55, релиз которого ожидался чуть раньше. Новинку оснастили тыльной панелью из искусственной кожи, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и подэкранным дактилоскопом, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 644, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсом USB 2.0 Type-C, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью One UI 6.1, а также предустановленной ОС Android 14. На дебютном индийском рынке смартфон обойдется в 325, 360 и 400 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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