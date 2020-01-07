Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 получит SoC Snapdragon 855

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 будет представлен уже 11 февраля, однако еще до анонса в сети появилось множество подробностей о грядущей новинке. Если верить источникам, аппарат получит не топовую платформу Snapdragon 865, как в Galaxy S20, а прошлогодний чипсет Snapdragon 855. Утверждается, что Samsung пошла на такой шаг для снижения стоимости устройства – она должна составить не более 1000 долларов. Весьма неплохо, если учесть, что Motorola RAZR 2019 на гораздо менее мощном процессоре Snapdragon 730 стоит 1500 долларов.