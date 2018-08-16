Смартфон Samsung Galaxy J2 Core будет стоить меньше $100

Сетевые источники опубликовали цифровую версию руководства пользователя смартфона Samsung Galaxy J2, который должен стать самым доступным смартфоном корейской компании. Что примечательно, руководство на русском языке, что явно свидетельствует о том, откуда произошла утечка. Благодаря этому документу мы знаем, что смартфон получит съемную заднюю крышку с возможностью замены аккумулятора, два слота для SIM-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth и 4G LTE, разъем MicroUSB. Слота для карт памяти в устройстве не предусмотрено. Предполагается, что цена Samsung Galaxy J2 составит менее 100 долларов.