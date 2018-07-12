Смартфон Samsung Galaxy J6+ получит SoC Snapdragon 450

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy J6+, который еще не был представлен официально. Как и предполагалось, аппарат будет сильно похож на модель Galaxy J6. От предшественника новинка унаследует 5.6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1480:720 пикселей. Также источники сообщают о сдвоенной основной камере, одинарной фронтальной камере со светодиодной вспышкой, однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 450, слоте для карт microSD, модуле NFC, сканере отпечатков пальцев и аккумуляторе на 4350 мАч. Отмечается, что модель предназначена для рынка СНГ, а, например, в Индии аппарат выйдет под названием Galaxy On6+. Дата начала продаж и цена пока не сообщаются.