Смартфон Samsung Galaxy J7 Duo получит 4 ГБ ОЗУ

В сеть утекли подробные технические характеристики смартфона Samsung Galaxy J7 Duo, который еще не был представлен официально. Аппарат оснастят 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, восьмиядерным процессором с частотой 1,6 ГГц (предполагается SoC Exynos 7885), 4 ГБ оперативной памяти (не исключается версия с 3 ГБ ОЗУ), 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 3000 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.0. Официальный анонс и старт продаж намечены на этот месяц.