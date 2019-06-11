Смартфон Samsung Galaxy J7 Pro обновили до Android 9 Pie

Компания Samsung обновила до Android 9 Pie недорогие смартфоны Samsung Galaxy J7 Nxt и J7 Pro, которые были выпущены два года назад. Апдейт привносит обновленный пользовательский интерфейс One UI, темную тему, адаптивную яркость дисплея, адаптивную батарею, новые системные звуки и другие нововведения.

Напомним, что Samsung Galaxy J7 Pro оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), восьмиядерным процессором Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3600 мАч, сканером отпечатков пальцев, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS.