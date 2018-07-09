Смартфон Samsung Galaxy J7 Star получит модуль NFC

Как сообщают сетевые источники, компания Samsung готовит к выходу смартфон Galaxy J7 Star. Новинка получит восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 1,6 ГГц, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, 32 ГБ встроенной памяти, 13 Мп основную и 13 Мп фронтальную камеры, поддержку распознавания лица пользователя, модуль NFC, поддержку мобильных сетей четвёртого поколения LTE, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, а также аккумулятор на 3300 мАч. Размеры устройства равны 153,4:75,9:9,9 мм, а масса – 181 грамму.