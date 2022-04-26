Смартфон Samsung Galaxy Jump2 дебютировал по цене 335 долларов в Южной Корее

Компания Samsung представила смартфон под названием Samsung Galaxy Jump2, который будет предлагаться в Южной Корее. Это преемник телефона Galaxy Jump, который дебютировал в мае 2021 года и представлял собой обновленную версию Galaxy A32 5G.

Samsung Galaxy Jump2 оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD+ с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. На лицевой стороне Jump2 находится 8-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели расположена основная камера на 50 Мп с апертурой f/1.8. Также смартфон оснащен 5-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и парой 2-мегапиксельных камер для макросъемки и определения глубины сцены. Устройство работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Galaxy Jump2 питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Устройство оснащено процессором SoC Exynos 1280, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В телефоне есть боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Цена Samsung Galaxy Jump2 составляет 335 долларов.