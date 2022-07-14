Смартфон Samsung Galaxy M13 5G оценен в 175 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M13 5G, которая работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой One UI. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, боковым дактилоскопическим сенсором, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Цена базовой версии составляет 175 долларов.