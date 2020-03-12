Смартфон Samsung Galaxy M30s получил новую версию

2020-03-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M30s; [57]
Компания Samsung объявила о выходе новой версии смартфона Galaxy M30s, который изначально был доступен в вариантах с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Новая же версия оснащается 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а её цена составляет 200 долларов. Любопытно, что тех же денег стоит только что представленный Redmi Note 9 Pro Max с 6/64 ГБ памяти.

Что до Galaxy M30s, то он характеризуется тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, шустрым фирменным процессором Exynos 9611, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

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