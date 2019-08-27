Смартфон Samsung Galaxy M30s получит 48-Мп камеру

Недавно мы писали о том, что смартфон Samsung Galaxy M30S получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Сегодня стало известно, что аппарат по-прежнему будет оснащаться тройной основной камерой. Однако она станет лучше своей предшественницы. В качестве главного датчика изображения будет использоваться улучшенный сенсор ISOCELL Bright GM2. Ранее сообщалось, что пользователей ждет и увеличенная производительность благодаря процессору Exynos 9610 вместо Exynos 7904. Официальный анонс смартфона ожидается уже в сентябре.