Смартфон Samsung Galaxy M30s получит 48-Мп камеру

2019-08-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M30s; [21]
Недавно мы писали о том, что смартфон Samsung Galaxy M30S получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Сегодня стало известно, что аппарат по-прежнему будет оснащаться тройной основной камерой. Однако она станет лучше своей предшественницы. В качестве главного датчика изображения будет использоваться улучшенный сенсор ISOCELL Bright GM2. Ранее сообщалось, что пользователей ждет и увеличенная производительность благодаря процессору Exynos 9610 вместо Exynos 7904. Официальный анонс смартфона ожидается уже в сентябре.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M30s
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