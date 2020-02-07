Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру на 64 Мп

Компания Samsung готовится к презентация своего нового бюджетного смартфона Galaxy M31.

В социальной сети Twitter появился официальный тизер смартфона. И судя по этому постеру, новинку оснастят камерой с главным модулем на 64 Мп.

Ещё бюджетник Samsung Galaxy M31 получит энергоёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Внутри за производительность будет отвечать фирменный восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре 6 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Новинку вот вот должны уже представить и стоить будет смартфон в районе 200-250 долларов.