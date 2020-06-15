Смартфон Samsung Galaxy M41 получит OLED-дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M41, который был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, который будет произведен силами китайской компании China Star Optoelectronics Technology, а не самой Samsung. Судя по ранее опубликованным рендерам, нас ждет одинарная фронтальная камера, врезанная в левый верхний угол экрана, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также тройная тыльная камера в прямоугольном блоке. К сожалению, ориентировочная цена и дата официальной презентации все еще держатся в секрете.

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