Смартфон Samsung Galaxy Note 10 Pro получит четверную камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Ice Univerce поделился информацией о топовом смартфоне Samsung Galaxy Note 10, который еще не был представлен официально. Утверждается, что нас ждут две версии: более крупная и технологичная получит название Galaxy Note 10 Pro. Ранее, напомним, Samsung использовала маркировку +(Plus) для старших моделей флагманов. Итак, стандартная модель получит 6,28-дюймовый дисплей и тройную основную камеру, а старшая – 6,75-дюймовый экран и четверную камеру. При этом каждая из моделей получит версию с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. Дата выхода и цена флагманов пока не сообщаются.