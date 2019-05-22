Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит зарядку на 50 Вт

Авторитетное издание Forbes со ссылкой на источники, близкие к цепочке поставок, поделилось подробностями о топовом смартфоне Samsung Galaxy Note10. Итак, флагман получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 50 Вт, экран с соотношением сторон 19:9, вертикальную основную камеру, расположенную по центру, селфи-камеру в крошечном вырезе, память стандарта UFS 3.0, которая будет в два раза быстрее, чем у Galaxy S10. А вот камеры разрешением 64 Мп и стилуса со встроенной камерой в смартфоне не будет. Официальная презентация по традиции ожидается в августе.