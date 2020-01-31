Смартфон Samsung Galaxy Note10 вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy Note10 Lite, главной особенностью которого стало фирменное электронное перо S Pen. Новинка доступна в черной, красной и белой расцветках по цене в 39 990 рублей.

Напомним, что Galaxy Note10 Lite оснащается функцией Bluetooth Low-Energy, 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем Infinity-O с разрешением 2400:1080 точек, 32 Мп камерой для селфи, тройной тыльной камерой с модулями по 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт, фирменным чипсетом Exynos 9810, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, размерами 76,1:163,7:8,7 мм мм, массой 199 г и предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой One UI 2.0.