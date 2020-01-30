Смартфон Samsung Galaxy Note9 подешевел до $420

Компания Samsung все больше урезает цены на свои устройства. Сегодня подешевел флагманский смартфон своего времени - Samsung Galaxy Note9. У американцев вариант встроенной памяти на 128 ГБ обойдется теперь в $550, а на 512 ГБ встроенной памяти в $699. В других же местах гаджет по скидкам можно найти за $420 с меньшим объемом памяти, и за $570 с большим объемом памяти соответственно.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, а также стилусом S Pen.