Смартфон Samsung Galaxy On6 получил 4 ГБ ОЗУ

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy On6, которая построена на фирменной аппаратной платформе Exynos. Новинку оснастили 5,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1480:720 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 7870 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графикой Mali-T830 и модемом LTE Category 6, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3000 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo. Размеры устройства равны 149,3:70,2:8,2 мм, а вес – 153 граммам. Ориентировочная цена Galaxy On6 составляет 200 долларов.