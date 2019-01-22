Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite будет стоить 780 долларов

Итальянский источник поделился информацией о ценах на смартфоны Samsung Galaxy S10, официальный анонс которых состоится 24 февраля. Итак, Galaxy S10 Lite 6/128 ГБ будет стоить 780 евро, Galaxy S10 6/128 ГБ – 930 евро, Galaxy S10 8/512 ГБ – 1180 евро, Galaxy S10+ 6/128 ГБ – 1050 евро, Galaxy S10+ 8/512 ГБ – 1300 евро, а Galaxy S10+ 12 ГБ/1 ТБ – 1600 евро. Надо заметить, что речь идет об итальянских ценах, которые мало отличаются от остальной Европы. В той же Великобритании они, скорее всего, будут еще выше. Дата начала продаж в Италии – 6 марта. Galaxy S10 Lite выйдет в черной, белой, желтой и зеленой расцветках, Galaxy S10 – в черной, белой и зеленой, а Galaxy S10+ в черной, белой и зеленой, а также в двух две спецверсиях.