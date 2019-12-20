Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite полностью рассекречен

Профильное издание Slashleaks поделилось подробными характеристиками смартфона Samsung Galaxy S10 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, смартфон получит 6,7-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, топовую платформу Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, тройную основную камеру с главным 48-Мп модулем, 12-Мп сверхширокоугольным и 5-Мп модулем для макрофото, фронтальную камеру на 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.