Смартфон Samsung Galaxy S10 появится в предзаказе 21 февраля

Сетевые источники сообщают о том, что официальная презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 состоится 21 февраля, хотя ранее называлась дата 20 февраля. Подтверждает новую дату утекшее фото с постером мероприятия. Предварительный заказ на новинки стартует через день, 22 февраля, а розничные продажи начнутся 8 марта.

По последним данным, в серию войдут три модели, однако 5,8-дюймовый вариант будет называться не Galaxy S10 lite, а как-то по-другому. При этом смартфон получит такую же платформу и объем памяти, как и старшие модели. Лишь Galaxy S10+ получит версию на 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, которая выйдет ограниченным тиражом. Galaxy S10+ получит 6,4 дюймовый дисплей, тройную основную и двойную фронтальную камеры. Galaxy S10 получит тройную основную и одинарную фронтальную камеры, а Galaxy S10 (lite) – двойную основную и одинарную камеру для селфи. Все три смартфона получит 3,5-мм разъем для наушников, а также черную, белую и сине-зеленую расцветки. Некоторые модели оснастят дополнительными цветами, вроде синего или желтого.