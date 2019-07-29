Смартфон Samsung Galaxy S11 получит новую камеру

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился некоторыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S11, выход которого ожидается в начале следующего года. По словам источника, смартфон разрабатывается под кодовым названием Picasso. Если грядущий Galaxy Note10 не получит большого скачка в фото и видеовозможностях, то камера Galaxy S11 будет по-настоящему прорывной именно на аппаратном уровне. При этом смартфон получит дисплей Infinity-O, но с уменьшенным вырезом под фронтальную камеру, чем в Galaxy Note10. Аппарат будет работать под управлением Android Q и обновлённого фирменного интерфейса One UI 2.x.