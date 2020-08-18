Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition альтернатива дорогой серии S20

Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition отсутствовал на мероприятии Galaxy Unpacked. Теперь стало известно, Samsung выпустит альтернативу более дорогой версии S20. Galaxy S20 Fan Edition демонстрирует плоский дисплей, тройную камеру и классический дизайн.

Смартфон получит 12 Мп датчик Sony IMX555 на задней панели. Дисплей будет иметь частоту обновления 120 Гц, сертификацию IP68 с защитой от воды и пыли. Устройство оснащается мобильным процессором Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Что касается цены и доступности, Galaxy S20 Fan Edition будет выпущен по цене 750 долларов в октябре.