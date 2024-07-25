Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получит 45-Вт

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, основной камеры с главным 200-Мп модулем, а также двумя камерами с телеобъективами 3- и 5-кратным оптическим приближением.

Напомним, что Galaxy S24 Ultra оснащается корпусом с титановой рамкой, 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки.
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