Смартфон Samsung Galaxy S8 не получит Android 10 Q

2019-06-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S8; [98]
Известный достоверными утечками инсайдер Мукул Шарма опубликовал предварительный список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до операционной системы Android 10 Q. Самое неожиданное, в списке нет флагмана Samsung Galaxy S8, который вышел два года назад. Сам информатор надеется, что в окончательный список на обновление аппарат все же войдет. Выход финальной версии Android 10 Q должен состояться в августе этого года.

Напомним, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ были представлены в марте 2017 года, а их главной особенностью стал «бесконечный дисплей» с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960:1440 пикселей. Диагональ экрана старшей модели составила 6,2 дюйма, а младшей – 5,8 дюйма. Также устройства получили 10-нм чипсеты Exynos 8895 или Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 12-Мп и 8-Мп камеры, сканер отпечатка пальца и радужки глаза, аккумулятор на 3000/3500 мАч и Android Nougat.

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