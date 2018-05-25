Смартфон Samsung Galaxy Wide 3 оценен в 275 долларов

Компания Samsung представила смартфон Samsung Galaxy Wide 2, который ориентирован на возрастных пользователей. Согласно недавним исследованиям, возраст более 70% покупателей Galaxy Wide 2 превышает 40 лет. Что до новинки, то ее оснастили 5,5 дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, чипсетом с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основной камерой с диафрагмой F/1,7, 13 Мп фронтальной камерой с апертурой F/1,9, поддержкой распознавания лиц пользователей, аккумулятором на 3300 мАч, модулями 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 и GPS/ GLONASS. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой Samsung. Цена Samsung Galaxy Wide 3 составляет 275 долларов.