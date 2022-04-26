Смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition распродан за считанные минуты

Представленный смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition был распродан за считанные минуты.

Напомним, устройство отличается очень широкой комплектацией поставки и стилем, посвященным культовой франшизе Pokemon. Компания Samsung называет это устройство «величайшим сотрудничеством в истории». Смартфон Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition появился в продаже исключительно в Южной Корее и только в интернет-магазине Samsung. За необычное устройство просили около 1035 долларов, что лишь немногим больше цены обычного Flip3. Учитывая количество фанатов покемонов и богатую комплектацию, в успехе модели нет ничего удивительного. Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition поставляется с телефоном, прозрачной крышкой с кольцом, кожаным чехлом для книги Pokemon, пятью наклейками Pokemon, брелоком Pikachu, палитрой Pokemon и 3D Grip Talk Monster Ball. Будут ли новые партии, пока неясно.