Смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 представлен официально

Компания Samsung Electronics представила складной смартфон Galaxy Z Fold2, который получил гибкий экран. Итак, новинка оснащается внешним 6,2-дюймовым AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением 2260:816 пикселей и частотой обновления 60 Гц и внутренним 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с ультратонким стеклом UTG, разрешением 2213:1689 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной камерой с модулями по 12 Мп, сдвоенными фронтальными камерами на 10 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 865+, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, батареей на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт и беспроводной зарядкой на 11 Вт, дактилоскопом в боковой кнопке, стереодинамиками, модулем NFC и предустановленной ОС Android 10. Смартфон появится в продаже 18 сентября по цене 2000 долларов на Западе и 180 тысяч рублей в России.

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