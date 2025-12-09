Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold оценили в 2980 долларов

Китайское подразделение Samsung наконец-то раскрыло цены на складной смартфон Galaxy Z TriFold на местном рынке. Итак, новинку оценили в эквивалент 2980 и 3280 долларов за конфигурации с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 10-дюймовым складным экраном с разрешением 2160:1584 точек, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, 6,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешение 2520:1080 точек, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, соотношение сторон 21:9, яркость до 2600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, двумя 10-Мп фронтальными камерами, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (ISOCELL HP2), 10-Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), двойными титановыми шарнирами, рамой из бронированного алюминия, толщиной 3,9-12,9 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP48, 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно.
