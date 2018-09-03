Смартфон Sharp Aquos D10 оснащен тремя камерами

Компания Sharp представила на европейском рынке смартфон среднего уровня Aquos D10. Аппарат получил 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек. В основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 630 и 4 Гбайт ОЗУ. В тыльной части корпуса расположена сдвоенная камера: в ее состав входят сенсоры с 12 и 13 млн пикселей. Фронтальная камера использует датчик с 16 млн пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2900 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.х Oreo. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, модуль NFC. Стоимость новинки составляет около 400 евро.