Смартфон Sharp Aquos D10 оснащен тремя камерами

2018-09-03, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Sharp Aquos D10; [103]
Компания Sharp представила на европейском рынке смартфон среднего уровня Aquos D10. Аппарат получил 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек. В основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 630 и 4 Гбайт ОЗУ. В тыльной части корпуса расположена сдвоенная камера: в ее состав входят сенсоры с 12 и 13 млн пикселей. Фронтальная камера использует датчик с 16 млн пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2900 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.х Oreo. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, модуль NFC. Стоимость новинки составляет около 400 евро.


Комментарии:
Обзор CamShel DVR 110. Недорогой и компа...
Обзор CamShel DVR 110. Недорогой и компаСегодня героем нашего обзора будет недорогой видеорегистратор CamShel DVR 110. Одной из ключевых особенно...
Razer Kraken Tournament Edition стоят 10...
Razer Kraken Tournament Edition стоят 10Давненько компания Razer не выпускала классных гарнитур. Новинка под названием Razer Kraken Tournament Ed...
Dell Inspiron 5000 стоит 460 долларов...
Dell Inspiron 5000 стоит 460 долларовОфициально представлен новый гибридный ноутбук Dell Inspiron 5000, который выглядит очень привлекательно ...
GoPro Hero 7 показали на фото...
GoPro Hero 7 показали на фотоВ сети появились изображения камеры GoPro Hero 7, которые вроде как просочились в сеть из магазина. На ви...
MSI P65 Creator создавали для дизайнеров...
MSI P65 Creator создавали для дизайнеровКомпания MSI представила довольно интересный ноутбук под названием MSI P65 Creator, который выглядит очен...
Утечка информации камеры GoPro Hero 7...
Утечка информации камеры GoPro Hero 7В сеть попала фотография еще не зарегистрированной экшн камеры GoPro Hero 7. ...
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. ...
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. Года два назад тема моноблоков очень активно продвигалась — производители заметили интерес пользователей ...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольных...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольныхЕсли вы фанат футбольных симуляторов, то у вас есть два варианта — FIFA и PES. На рынке может и существую...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HARPER PB-20000. Универсальный внешний аккумуляторОбзор HARPER PB-20000. Универсальный внешний аккумулятор
Обзор REDRAGON HARA. Лучшая механическая клавиатура в своей ценовой категорииОбзор REDRAGON HARA. Лучшая механическая клавиатура в своей ценовой категории
Обзор Modecom Volcano Hammer. Механика для игр и работыОбзор Modecom Volcano Hammer. Механика для игр и работы
Обзор Tenda MW3-3. AC1200 Wi-Fi Mesh системаОбзор Tenda MW3-3. AC1200 Wi-Fi Mesh система
Обзор роботизированной косилки Robomow RC308Обзор роботизированной косилки Robomow RC308
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. ...
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. Года два назад тема моноблоков очень активно продвигалась — производители заметили интерес пользователей ...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольных...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольныхЕсли вы фанат футбольных симуляторов, то у вас есть два варианта — FIFA и PES. На рынке может и существую...
Предварительный обзор Samsung Q900R QLED...
Предварительный обзор Samsung Q900R QLEDВ последнее время активно обсуждается доступность телевизоров и мониторов с разрешением 4К. Это довольно ...
Acronis представила True Image 2019...
Acronis представила True Image 2019Как бы не старались писатели-фантасты предупредить нас об опасности искусственного интеллекта, он все глу...
Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 дей...
Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 дей«Не хочу делать домашку!», «Опять эта школа!», «Скорее бы каникулы!» Каждый из родителей хоть раз слышал ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level На рынке есть масса красивых корпусов, которые идеально подходят для большинства геймеров — можно купить ...
Обзор Drift It. Гонка для любителей вали...
Обзор Drift It. Гонка для любителей валиБольшинство казуальных игр выглядят достаточно скучно и однообразно — это не новость. Разработчики не хот...
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaВопрос качественного звучания интересует далеко не каждого пользователя, так что новинка Creative Sound B...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFlo...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFloВ последнее время пользователи стали больше времени уделять приобретению красивых комплектующих для своег...
Обзор News Break. Читаем мировые новости...
Обзор News Break. Читаем мировые новостиСовременный человек просто обязан читать разнообразные новости, чтобы оставаться на волне информации. Нел...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24ACНа рынке очень много игровых мониторов — буквально каждый второй продукт получает название геймерский и п...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнее...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнееИногда мы пишем обзоры на полезные приложения, которые интересны лишь определенной массе людей — спортсме...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor