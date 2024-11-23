Смартфон Sharp Aquos R9 Pro оценен в 1380 долларов

Компания Sharp объявила, что представленный месяц назад флагманский смартфон Aquos R9 Pro появится в японской продаже 13 декабря по цене в 1380 долларов. И это за единственную версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что аппарат также получил производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,7-дюймовым IGZO OLED-дисплей с разрешением 1440:3120 точек и переменной частотой обновления от 1 до 240 Гц, тройную тыльную камеру Leica с модулями на 50,3 Мп (оптика Vario-Summicron), 50,3 Мп (сверхширик) и 50,3 Мп (телеобъектив с 2,8-кратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 50,3 Мп, защиту от воды и пыли (IPX5, IPX8 и IP6X), АКБ на 5000 мАч, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 14 с гарантированными обновлениями до Android 17.