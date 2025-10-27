Смартфон Sharp Aquos Sense 10 готов к выходу

Компания Sharp объявила, что 31 октября состоится релиз смартфона Aquos Sense 10. Пока о новинки известно немного: однокристальная система Qauclomm Snapdragon 7s Gen 3 и чехол, созданный в сотрудничестве с обувным брендом Spingle.

Напомним, что предыдущее поколение в лице AQUOS sense9 оснащается 6,1-дюймовым Pro IGZO OLED-экраном с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 2000 нит и частотой обновления до 240 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50,3 Мп и 50,3 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 36-Вт быстрой зарядки, алюминиевым корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и влаги (IPX5, IPX8 и IP6X), а также корпусом толщиной 8,9 мм.