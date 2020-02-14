Смартфон Sony Xperia 1.1 сможет снимать видео 8K HDR

В сети появилась очередная порция подробностей о грядущем флагманском смартфоне компании Sony, который может получить название Sony Xperia 1.1. Сообщается, что аппарат получит квадрокамеру с модулями разрешением 64, 12, 12 Мп и времяпролетной камерой 3D ToF. Самое интересное, что Xperia 1.1 первым среди смартфонов сможет записывать видео в разрешении 8K с расширенным динамическим диапазоном HDR. Помимо флагмана, Sony разрабатывает топовую модель Xperia 5 Plus и модель среднего ценового сегмента Xperia 9 на платформе Snapdragon 765. Предполагалось, что новинки покажут на выставке MWC 2020, но вчера мероприятие было отменено.