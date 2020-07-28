Смартфон Sony Xperia 1 II научили снимать в RAW

Компания Sony выпустила обновление прошивки под номером 58.0.A.3.88 для флагманского смартфона Xperia 1 II, которое включает улучшения в работе основной и фронтальной камер, а также июльский патч безопасности Android. Теперь в режиме Photo Pro пользователь сможет сохранять снимки в формате DNG, но только на встроенной флэш-памяти смартфона. А вот долгожданный ночной режим в смартфоне пока так и не появился.

Напомним, что аппарат оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.