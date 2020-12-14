Смартфон Sony Xperia 1 II обновили до Android 11

Компания Sony выпустила обновление до Android 11 для флагманского смартфона Sony Xperia 1 II. Пока апдейт получили только пользователи из Тайваня, но в ближайшее время он доберется и до других регионов. В январе следующего года до Android 11 обновят Xperia 5 II и Xperia 10 II, а в феврале – прошлогодние Sony Xperia 5 и Xperia 10.

Напомним, что смартфон оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.