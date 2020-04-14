Смартфон Sony Xperia 1 II уже готов к выходу

Испанское представительство компании Sony объявило о том, что флагманский смартфон Xperia 1 II появится в продаже уже в конце этого месяца. Напомним, что аппарат характеризуется 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss. Ориентировочная цена смартфона составит 1200 евро.