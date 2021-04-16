Смартфон Sony Xperia 1 III представят 20 мая в Китае

Компания Sony анонсировала новые флагманские устройства Xperia 1 III и 5 III. Сразу же после презентации, компания подтвердила дату запуска Sony Xperia 1 III в Китае.

Согласно официальному сообщению Sony, смартфон Sony Xperia 1 III появится в Китае 20 мая. А вот доступность на глобальных рынках, компания не раскрывала точную доступность.

Sony Xperia 1 III оснащен 6,5-дюймовым дисплеем 4K OLED HDR FHD + 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Остальные характеристики включают четыре задние камеры, аккумулятор емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой 30 Вт, защиту от воды и пыли IP68 и ОС Android 11 из коробки.