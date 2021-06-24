Смартфон Sony Xperia 1 III выходит в Европе

Недавно стали известны американские цены на смартфон Sony Xperia 1 III, а теперь японский производитель поделился подробностями о европейском релизе флагмана. Итак, аппарат появится в продаже 6 августа по цене в 1300 евро. Прием предварительных заказов уже стартовал. При этом, в магазине Mediamarkt Germany Xperia 1 III предлагают в комплекте с наушниками WF-XB700 за 1236 евро.

Напомним, что Sony Xperia 1 III оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с 12-Мп датчиками Exmor RS, оптикой ZEISS и сенсором 3D iToF, фронтальной камерой разрешением 8 Мп и 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR.