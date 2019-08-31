Смартфон Sony Xperia 1 показали на фото

Индийский искатель утечек Мукул Шарма поделился качественными фотографиями нового флагманского смартфона Sony, который должен выйти под названием Xperia 2 или Xperia 1 Plus. Устройству прочат кинематографический экран OLED 4K HDR с соотношением сторон 21:9, переехавшую в угол вертикально ориентированную основную камеру с тремя модулями. Другие элементы дизайна, вроде выреза разговорного динамика и фронтальной камеры, остались на старых местах. Официальная презентация смартфона ожидается в начале сентября на выставке IFA 2019.