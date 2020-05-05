Смартфон Sony Xperia 10 II выходит в Европе

Представленный еще в феврале смартфон среднего уровня Sony Xperia 10 II наконец стал доступен для предзаказа в Европе. Его цена составляет 369 евро или 319 фунтов стерлингов. Доступных расцветок две: белая и черная. К сожалению, Sony по-прежнему не называет дату начала розничных продаж.

Новинка оснащается 8-ядерным чипсетом Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, тыльной тройной камерой с основным модулем на 12 Мп и двумя дополнительными на 8 и 8 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6-дюймовым OLED CinemaWide Full HD+ дисплеем с соотношением сторон 21:9, степью защиты от воды и пыли IP65/68, операционной системой Android 10, а также аккумулятором на 3600 мАч.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 10 II
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