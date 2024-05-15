Смартфон Sony Xperia 10 VI получил защиту от воды

Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов моделью Xperia 10 VI, которая появится в европейской продаже в середине следующего месяца по цене в 400 евро. Новинка также характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Victus Glass, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 48 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной быстрой зарядки, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 14 с тремя номерными обновлениями ОС, корпусом толщиной 8,3 мм и массой 164 грамма, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.